В Минобрнауки опровергли запрет на хранение книг Акунина* в общежитиях

Министерство науки и высшего образования России заявило, что появившийся в интернете документ, якобы запрещающий студентам хранить книги Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** в общежитиях, является подделкой, сообщил 31 июля ТАСС. В ведомстве призвали опираться только на официальные источники.

"Распространяемый скан "документа" якобы за подписью врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку. Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям", - приводит ответ ведомства ТАСС.

Отметим, что скан якобы документа Минобрнауки опубликовал сам Акунин* в своих соцсетях. При этом откуда писатель получил его — не уточнялось. По данным ведомства, это изображение появилась в интернете еще некоторые время назад, однако не получило распространения "ввиду очевидной абсурдности".

Напомним, ранее Акунина* заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и об уклонении от выполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Писатель, проживающий за границей более 10 лет, с 2024 года находится в розыске.

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов. Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в перечень террористов и экстремистов

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

фото: unsplash