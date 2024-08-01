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Новости 14:21

Православный блогер Курмояров вышел на свободу

фото ЗакС политика Православный блогер Курмояров вышел на свободу

Бывший священник, православный блогер Иоанн Курмояров вышел на свободу после отбывания срока за распространение фейков про армию из корыстных побуждений и по мотивам вражды (пп. г, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщило 1 августа издание MR7. Назначенный срок он отбывал в исправительной колонии № 5 в Металлострое.

Решением Калининского районного суда Петербурга Курмояров был приговорен к трем годам колонии из-за видеозаписей на YouTube с критикой российских властей. Приговор огласили 31 августа 2023 года, блогеру назначили три года колонии вместе с двухлетним запретом на ведение страниц в интернете.

В середине февраля Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на приговор. По итогам заседания решение нижестоящей инстанции устояло, его оставили без изменений.

Как отмечает издание, блогеру засчитали день в СИЗО за полтора в колонии.

Фото: ЗАКС.Ру


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