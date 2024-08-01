Православный блогер Курмояров вышел на свободу

Бывший священник, православный блогер Иоанн Курмояров вышел на свободу после отбывания срока за распространение фейков про армию из корыстных побуждений и по мотивам вражды (пп. г, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщило 1 августа издание MR7. Назначенный срок он отбывал в исправительной колонии № 5 в Металлострое.

Решением Калининского районного суда Петербурга Курмояров был приговорен к трем годам колонии из-за видеозаписей на YouTube с критикой российских властей. Приговор огласили 31 августа 2023 года, блогеру назначили три года колонии вместе с двухлетним запретом на ведение страниц в интернете.

В середине февраля Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на приговор. По итогам заседания решение нижестоящей инстанции устояло, его оставили без изменений.

Как отмечает издание, блогеру засчитали день в СИЗО за полтора в колонии.

Фото: ЗАКС.Ру