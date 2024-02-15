Горсуд оставил в силе приговор православному блогеру Курмоярову

Попытка обжаловать в Городском суде приговор бывшему священнику, православному блогеру Иоанну Курмоярову потерпела неудачу, рассказали 15 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по возбужденному против фигуранта делу о распространении фейков про армию из корыстных побуждений и по мотивам вражды (пп. г, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Приговор вступил в законную силу", — резюмировали в судебной пресс-службе.

Рассмотрением дела Курмоярова занимался Калининский суд Петербурга. В конце лета 2023 года он назначил бывшему священнику наказание в виде трех лет колонии общего режима с двухлетним запретом на деятельность в интернете.

Дело в отношении Курмоярова длилось с июня 2022 года. Причиной для преследования православного блогера послужили публикации в его социальных сетях.

Фото: ЗАКС.Ру