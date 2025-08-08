Минюст признал иноагентом экономиста Мовчана*

Экономист Андрей Мовчан* внесен в реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте Министерства юстиции. Кроме него, реестр пополнили еще три человека и один журналистский проект.

Так, иноагентами также признаны актриса Оксана Мысина**, астраханский политолог Михаил Долиев*** и новосибирский журналист Андрей Сивенок****. Кроме того, в реестр внесли проект "Продолжение следует"*****.

О Мовчане* Минюст заявил, что тот распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступал против СВО, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Это же написали и про Мысину**. Про Долиева*** в Минюсте заявили, что тот создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о российских властях и избирательной системе, а также выступал против СВО. Распространение фейков о власти и избирательной системе вкупе с распространением материалов иноагентов упоминается в объяснениях ведомства касательно включения Сивенка**** в реестр.

Наконец, о проекте "Продолжение следует"***** в Минюсте заявили, что тот распространял недостоверную информацию о политике властей и материалы иноагентов, а также выступал против СВО. "Основателем и главным редактором проекта является лицо, включенное в реестр иностранных агентов", — отметили в ведомстве.

*Минюст внес Андрея Мовчана в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Оксану Мысину в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Михаила Долиева в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Андрея Сивенка в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес "Продолжение следует" в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру