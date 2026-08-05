Бельский объяснил исчезновение аккаунтов депутатов атаками злоумышленников

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 5 августа прокомментировал массовое удаление и переименование страниц депутатов городского парламента в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, причиной стала "серия скоординированных атак" на аккаунты парламентариев. Чтобы исключить возможность публикации недостоверной информации от их имени, часть депутатов переименовала свои каналы, а другие ограничили к ним доступ или полностью удалили страницы, заявил спикер Заксобрания. Петербуржцев Бельский призвал ориентироваться на информацию, размещенную на официальном сайте петербургского парламента.

"Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц. Чтобы исключить возможность публикации злоумышленниками недостоверной информации от имени парламентариев, некоторые депутаты переименовали каналы, другие полностью ограничили доступ к этим аккаунтам", — говорится в сообщении на сайте Заксобрания.

Накануне вечером большинство депутатов Заксобрания Петербурга одновременно изменили свои публичные страницы в Telegram, "Макс" и "ВКонтакте". Одни удалили аккаунты или ограничили к ним доступ, другие убрали фотографии, а также имена и фамилии из названий каналов. Так, публичных страниц лишился сам Бельский, его коллеги из ЗакСа Александр Ржаненков, Юрий Гладунов, Валерий Гарнец, Ирина Иванова, Павел Иткин, Михаил Амосов и другие. Аналогичным образом решили поступить и кандидаты различных политических партий, в частности, выдвиженцы от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Зеленых", участвующих в сентябрьских выборах в городской парламент или Государственную думу.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру