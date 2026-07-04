"Справедливая Россия" представила кандидатов в Госдуму от Петербурга

Во время съезда "Справедливая Россия" 4 июля озвучила кандидатов на выборы в Государственную думу от Петербурга. В региональную группу войдут также Калининградская и Ленинградская области. Лидером федерального списка стала глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова. Она также будет баллотироваться по округу № 212. На второй строчке разместился президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. На третьем месте оказался журналист, политолог Валерий Татаров.

Также в представленный список вошли депутат Калининградской областной думы Юрий Шитиков и депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко. Главе МО "Автово" Илье Шмакову досталось шестое место. Он также планирует баллотироваться по округу № 216.

В составе региональной группы "Справедливой России" в Госдуму названы:

Глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова; Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин; Журналист, политолог Валерий Татаров; Депутат Калининградской облдумы Юрий Шитиков; Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко; Глава МО "Автово" Илья Шмаков; Военный корреспондент Григорий Кубатьян; Юрист Наталья Миронова; Депутат Калининградской облдумы Павел Федоров; Депутат МО "Автово" Денис Соколюк; Семен Садриев; Бывший член Общественной палаты Ленобласти Вероника Каторгина; Адвокат Ирина Туманова.

По одномандатным округам от "Справедливой России" названы:

Округ № 211: Виктор Ложечко;

Округ № 212: Надежда Тихонова;

Округ № 213: Владимир Матягин;

Округ № 214: Наталья Миронова;

Округ № 215: Валерий Татаров;

Округ № 216: Илья Шмаков;

Округ № 217: Марина Лебедева;

Округ № 218: Григорий Кубатьян.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Довыборы также состоятся в трех муниципалитетах.

UPD от 15:44: По итогам подсчета голосов на съезде все кандидаты были выдвинуты на выборы в Госдуму.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру