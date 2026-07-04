"Справедливая Россия" представила кандидатов в Госдуму от Петербурга

Во время съезда "Справедливая Россия" 4 июля озвучила кандидатов на выборы в Государственную думу от Петербурга. В региональную группу войдут также Калининградская и Ленинградская области. Лидером федерального списка стала глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова. Она также будет баллотироваться по округу № 212. На второй строчке разместился президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. На третьем месте оказался журналист, политолог Валерий Татаров.
Также в представленный список вошли депутат Калининградской областной думы Юрий Шитиков и депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко. Главе МО "Автово" Илье Шмакову досталось шестое место. Он также планирует баллотироваться по округу № 216.
В составе региональной группы "Справедливой России" в Госдуму названы:
- Глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова;
- Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин;
- Журналист, политолог Валерий Татаров;
- Депутат Калининградской облдумы Юрий Шитиков;
- Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко;
- Глава МО "Автово" Илья Шмаков;
- Военный корреспондент Григорий Кубатьян;
- Юрист Наталья Миронова;
- Депутат Калининградской облдумы Павел Федоров;
- Депутат МО "Автово" Денис Соколюк;
- Семен Садриев;
- Бывший член Общественной палаты Ленобласти Вероника Каторгина;
- Адвокат Ирина Туманова.
По одномандатным округам от "Справедливой России" названы:
- Округ № 211: Виктор Ложечко;
- Округ № 212: Надежда Тихонова;
- Округ № 213: Владимир Матягин;
- Округ № 214: Наталья Миронова;
- Округ № 215: Валерий Татаров;
- Округ № 216: Илья Шмаков;
- Округ № 217: Марина Лебедева;
- Округ № 218: Григорий Кубатьян.
Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Довыборы также состоятся в трех муниципалитетах.
UPD от 15:44: По итогам подсчета голосов на съезде все кандидаты были выдвинуты на выборы в Госдуму.
Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру