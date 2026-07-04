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Новости 4 июля 2026, 14:41

"Справедливая Россия" представила кандидатов в Госдуму от Петербурга

фото ЗакС политика "Справедливая Россия" представила кандидатов в Госдуму от Петербурга

Во время съезда "Справедливая Россия" 4 июля озвучила кандидатов на выборы в Государственную думу от Петербурга. В региональную группу войдут также Калининградская и Ленинградская области. Лидером федерального списка стала глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова. Она также будет баллотироваться по округу № 212. На второй строчке разместился президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. На третьем месте оказался журналист, политолог Валерий Татаров.

Также в представленный список вошли депутат Калининградской областной думы Юрий Шитиков и депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко. Главе МО "Автово" Илье Шмакову досталось шестое место. Он также планирует баллотироваться по округу № 216.

В составе региональной группы "Справедливой России" в Госдуму названы: 

  1. Глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова;
  2. Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин;
  3. Журналист, политолог Валерий Татаров;
  4. Депутат Калининградской облдумы Юрий Шитиков;
  5. Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко;
  6. Глава МО "Автово" Илья Шмаков;
  7. Военный корреспондент Григорий Кубатьян;
  8. Юрист Наталья Миронова;
  9. Депутат Калининградской облдумы Павел Федоров;
  10. Депутат МО "Автово" Денис Соколюк;
  11. Семен Садриев;
  12. Бывший член Общественной палаты Ленобласти Вероника Каторгина;
  13. Адвокат Ирина Туманова.

По одномандатным округам от "Справедливой России" названы:

  • Округ № 211: Виктор Ложечко;
  • Округ № 212: Надежда Тихонова;
  • Округ № 213: Владимир Матягин;
  • Округ № 214: Наталья Миронова;
  • Округ № 215: Валерий Татаров;
  • Округ № 216: Илья Шмаков;
  • Округ № 217: Марина Лебедева;
  • Округ № 218: Григорий Кубатьян.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Довыборы также состоятся в трех муниципалитетах.

UPD от 15:44: По итогам подсчета голосов на съезде все кандидаты были выдвинуты на выборы в Госдуму.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Ложечко Виктор Петрович 
Соколюк Денис Сергеевич 
Тихонова Надежда Геннадьевна 
Шмаков Илья Владимирович 






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