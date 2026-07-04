Тихонова возглавит общегородской список "Справедливой России" на выборах в ЗакС

На съезде "Справедливой России" 4 июля партия представила кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное собрание Петербурга. Как писал ЗАКС.Ру, лидером общегородского списка станет глава регионального отделения СР Надежда Тихонова. Она намерена баллотироваться по одномандатному избирательному округу №16.
В общегородской список также войдут участник специальной военной операции Олег Чернышев и ведущий Сергей Михеев. Четверку кандидатов замкнет глава МО "Автово" Илья Шмаков. "Справедливая Россия" предложила претендентов по всем 25 одномандатным избирательным округам и региональным группам.
По одномандатным избирательным округам решили баллотироваться активист, градозащитник Ярослав Костров и депутат МО "Автово" Денис Соколюк. Они пойдут по округам №1 и №17 соответственно. Костров также возглавит региональную группу кандидатов №2, а Соколюк — территориальную группу №17.
Кандидаты "Справедливой России" в ЗакС по одномандатным округам:
- Округ № 1: Ярослав Костров (реггруппа 2);
- Округ № 2: Ирина Туманова;
- Округ № 3: Глеб Дудоладов;
- Округ № 4: Нэлли Вавилина (реггруппа 4);
- Округ № 5: Наталья Миронова (реггруппа 5);
- Округ № 6: Елена Беляева (реггруппа 6);
- Округ № 7: Манефа Королева (реггруппа 7);
- Округ № 8: Дмитрий Рогинкин;
- Округ № 9: Виктор Ложечко (реггруппа 9);
- Округ № 10: Анатолий Кривенченко (реггруппа 10);
- Округ № 11: Александр Лысов;
- Округ № 12: Дмитрий Сладков;
- Округ № 13: Сергей Шуринов;
- Округ № 14: Алексей Тушин;
- Округ № 15: Леонид Щелоков (реггруппа 15);
- Округ № 16: Надежда Тихонова;
- Округ № 17: Денис Соколюк (реггруппа 17);
- Округ № 18: Галина Симоненкова (реггруппа 18);
- Округ № 19: Ольга Беляева;
- Округ № 20: Александра Смолина;
- Округ № 21: Артем Хамитов;
- Округ № 22: Вадим Мамаев (реггруппа 22);
- Округ № 23: Татьяна Атанасова (реггруппа 23);
- Округ № 24: Александр Журавлев (реггруппа 24);
- Округ № 25: Егор Белозеров.
Ранее кандидатуру Тихоновой предложили на выборах в Государственную думу от Петербурга. Она возглавит федеральный список партии и станет баллотироваться по округу № 212. Глава МО "Автово" Илья Шмаков оказался в списке кандидатов в Госдуму на четвертом месте. Он также станет баллотироваться по округу № 216. В перечень объединения также попали президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, политолог Валерий Татаров, депутат Калининградской областной думы Юрий Шитиков и депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко.
Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы.
Екатерина Гусева / Фото: Справедливая Россия