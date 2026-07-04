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Новости 4 июля 2026, 14:45

Тихонова возглавит общегородской список "Справедливой России" на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Тихонова возглавит общегородской список "Справедливой России" на выборах в ЗакС

На съезде "Справедливой России" 4 июля партия представила кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное собрание Петербурга. Как писал ЗАКС.Ру, лидером общегородского списка станет глава регионального отделения СР Надежда Тихонова. Она намерена баллотироваться по одномандатному избирательному округу №16.

В общегородской список также войдут участник специальной военной операции Олег Чернышев и ведущий Сергей Михеев. Четверку кандидатов замкнет глава МО "Автово" Илья Шмаков. "Справедливая Россия" предложила претендентов по всем 25 одномандатным избирательным округам и региональным группам.

По одномандатным избирательным округам решили баллотироваться активист, градозащитник Ярослав Костров и депутат МО "Автово" Денис Соколюк. Они пойдут по округам №1 и №17 соответственно. Костров также возглавит региональную группу кандидатов №2, а Соколюк — территориальную группу №17.

Кандидаты "Справедливой России" в ЗакС по одномандатным округам:

  • Округ № 1: Ярослав Костров (реггруппа 2);
  • Округ № 2: Ирина Туманова;
  • Округ № 3: Глеб Дудоладов;
  • Округ № 4: Нэлли Вавилина (реггруппа 4);
  • Округ № 5: Наталья Миронова (реггруппа 5);
  • Округ № 6: Елена Беляева (реггруппа 6);
  • Округ № 7: Манефа Королева (реггруппа 7);
  • Округ № 8: Дмитрий Рогинкин;
  • Округ № 9: Виктор Ложечко (реггруппа 9);
  • Округ № 10: Анатолий Кривенченко (реггруппа 10);
  • Округ № 11: Александр Лысов;
  • Округ № 12: Дмитрий Сладков;
  • Округ № 13: Сергей Шуринов;
  • Округ № 14: Алексей Тушин;
  • Округ № 15: Леонид Щелоков (реггруппа 15);
  • Округ № 16: Надежда Тихонова;
  • Округ № 17: Денис Соколюк (реггруппа 17);
  • Округ № 18: Галина Симоненкова (реггруппа 18);
  • Округ № 19: Ольга Беляева;
  • Округ № 20: Александра Смолина;
  • Округ № 21: Артем Хамитов;
  • Округ № 22: Вадим Мамаев (реггруппа 22);
  • Округ № 23: Татьяна Атанасова (реггруппа 23);
  • Округ № 24: Александр Журавлев (реггруппа 24);
  • Округ № 25: Егор Белозеров.

Ранее кандидатуру Тихоновой предложили на выборах в Государственную думу от Петербурга. Она возглавит федеральный список партии и станет баллотироваться по округу № 212. Глава МО "Автово" Илья Шмаков оказался в списке кандидатов в Госдуму на четвертом месте. Он также станет баллотироваться по округу № 216. В перечень объединения также попали президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, политолог Валерий Татаров, депутат Калининградской областной думы Юрий Шитиков и депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: Справедливая Россия


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Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Королева Манефа Валерьевна 
Костров Ярослав Всеволодович
Соколюк Денис Сергеевич 
Тихонова Надежда Геннадьевна 
Шмаков Илья Владимирович 






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