Тихонова возглавит общегородской список "Справедливой России" на выборах в ЗакС

На съезде "Справедливой России" 4 июля партия представила кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное собрание Петербурга. Как писал ЗАКС.Ру, лидером общегородского списка станет глава регионального отделения СР Надежда Тихонова. Она намерена баллотироваться по одномандатному избирательному округу №16.

В общегородской список также войдут участник специальной военной операции Олег Чернышев и ведущий Сергей Михеев. Четверку кандидатов замкнет глава МО "Автово" Илья Шмаков. "Справедливая Россия" предложила претендентов по всем 25 одномандатным избирательным округам и региональным группам.

По одномандатным избирательным округам решили баллотироваться активист, градозащитник Ярослав Костров и депутат МО "Автово" Денис Соколюк. Они пойдут по округам №1 и №17 соответственно. Костров также возглавит региональную группу кандидатов №2, а Соколюк — территориальную группу №17.

Кандидаты "Справедливой России" в ЗакС по одномандатным округам:

Округ № 1: Ярослав Костров (реггруппа 2);

Округ № 2: Ирина Туманова;

Округ № 3: Глеб Дудоладов;

Округ № 4: Нэлли Вавилина (реггруппа 4);

Округ № 5: Наталья Миронова (реггруппа 5);

Округ № 6: Елена Беляева (реггруппа 6);

Округ № 7: Манефа Королева (реггруппа 7);

Округ № 8: Дмитрий Рогинкин;

Округ № 9: Виктор Ложечко (реггруппа 9);

Округ № 10: Анатолий Кривенченко (реггруппа 10);

Округ № 11: Александр Лысов;

Округ № 12: Дмитрий Сладков;

Округ № 13: Сергей Шуринов;

Округ № 14: Алексей Тушин;

Округ № 15: Леонид Щелоков (реггруппа 15);

Округ № 16: Надежда Тихонова;

Округ № 17: Денис Соколюк (реггруппа 17);

Округ № 18: Галина Симоненкова (реггруппа 18);

Округ № 19: Ольга Беляева;

Округ № 20: Александра Смолина;

Округ № 21: Артем Хамитов;

Округ № 22: Вадим Мамаев (реггруппа 22);

Округ № 23: Татьяна Атанасова (реггруппа 23);

Округ № 24: Александр Журавлев (реггруппа 24);

Округ № 25: Егор Белозеров.

Ранее кандидатуру Тихоновой предложили на выборах в Государственную думу от Петербурга. Она возглавит федеральный список партии и станет баллотироваться по округу № 212. Глава МО "Автово" Илья Шмаков оказался в списке кандидатов в Госдуму на четвертом месте. Он также станет баллотироваться по округу № 216. В перечень объединения также попали президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, политолог Валерий Татаров, депутат Калининградской областной думы Юрий Шитиков и депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: Справедливая Россия