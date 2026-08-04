Миронов заявил о давлении на кандидатов от СР на выборах в Петербурге

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прокомментировал случаи отказа кандидатам партии в регистрации на выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга. По его словам, городские власти якобы препятствуют участию в избирательной кампании выдвиженцам партии. Соответствующее заявление прозвучало 4 августа на пресс-конференции ТАСС, посвященной инициативам "Справедливой России".

В качестве примеров Миронов привел случаи отказов в регистрации кандидатов СР, участников специальной военной операции Александра Лысова и Натальи Мироновой. Они планировали баллотироваться в петербургский парламент по округам №11 и №5 соответственно. Территориальные избирательные комиссии не допустили кандидатов к участию в выборах, сославшись на отсутствие в документах справедливороссов части бумаг. В личном деле Мироновой комиссии не нашли справку об остатке средств на специальном избирательном счете, а у Лысова — об открытии счета в банке "Сбербанк". Сам Миронов считает, что кандидаты представили в избиркомы весь необходимый пакет документов.

— Это неправильно, когда активных сторонников специальной военной операции снимают, а тащат непонятно кого. Это несправедливо, — заявил Миронов.

Лидер партии также упомянул случай с аннулированием регистрации на выборы общественника, главу движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова. Горизбирком снял его с выборов после того, как активиста арестовали на 10 суток по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Костров собирался баллотироваться в ЗакС по одномандатному округу №1. Привлечение по этой статье на год лишает возможности участвовать на выборах.

Кандидаты-одномандатники Лысов и Миронова решили оспорить решения теризбиркомов. Лысов обратился в Городской суд Петербурга с иском об обжаловании отказа в регистрации. Судебное заседание назначено на 5 августа. Миронова также пыталась обжаловать отказ в регистрации, однако ГИК оставила ее жалобу без удовлетворения.

Отметим, с отказами в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга столкнулись представители и других партий. Так, из 23 кандидатов-одномандатников "Яблока" зарегистрироваться смогли только 10 человек. Выдвиженцы от "Новых людей" Дмитрий Маслов и Дмитрий Гинтовт пытались оспорить решения теризбиркомов в Горсуде, однако жалобу последнего суд оставил без удовлетворения. Кроме того, Горсуд рассмотрит иск кандидата "Новых людей" Евгения Жарова. Случаи отказов происходят и на муниципальном уровне. Например, ТИК № 41 отказала в регистрации всем кандидатам от ЛДПР и "Справедливой России", выдвинутым на выборы в МО "Автово".

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру