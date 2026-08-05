КГА согласовал облик храма во Фрунзенском районе Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал проект собора святителя Алексия митрополита Киевского, Московского и Всея Руси на Балканской улице во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа. Проект разработало ООО "АМ" по заказу религиозной организации "Приход храма святого Георгия Победоносца в Купчино". Сроки открытия нового храма в комитете не уточнили.

Трехэтажное здание собора планируют выполнить в традициях русского храмового зодчества. Его возведут рядом с действующим храмом святого благоверного князя Александра Невского. Предполагается, что первый этаж облицуют натуральным камнем, а стены второго и третьего этажей выполнят из белого камня. Также верхние этажи храма украсят декором в виде оконных проемов и колонн звонницы.

Планируется, что в соборе будут предусмотрены кухня, трапезная, гардероб, технические помещения, хоры молельного зала и кабинеты настоятеля. Также на участке рядом с храмом собираются открыть автостоянку и велопарковку.

В конце мая КГА согласовал облик проект храмового комплекса на улице Ворошилова в Кировском районе Петербурга. В состав комплекса войдет мемориальная колокольня-памятник погибшим защитникам Отечества. Предполагается, что новый храм вместит до 800 человек.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре