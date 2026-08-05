Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить "Яблоко"

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям представителей "Яблока". Обращение Миронова опубликовали на сайте СР 5 августа. По мнению лидера "Справедливой России", "яблочники" могут использовать предвыборную агитацию в антироссийских целях.

"Призываю Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру внимательно присмотреться к партии "Яблоко" и ее лидерам и как можно скорее дать правовую оценку их действиям, не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях", - заявил Миронов.

Политик обвинил представителей "Яблока" в поддержке иностранных агентов и высказываниях против проведения СВО на территории Украины. Также Миронов упомянул, что председателя партии Николая Рыбакова привлекали к административной ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Напомним, ранее Петербургская избирательная комиссия отказала кандидатам от "Яблока" в регистрации партийных списков на выборы депутатов Законодательного собрания. В комиссии заявили, что обнаружили нарушения при проверке документов представителей партии. "Яблочники" подавали жалобы в Центризбирком. Накануне, 4 августа, партийцы подали в Горсуд административный иск с требованием признать незаконным решение Горизбиркома и Центризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов.

В конце июля отказали в регистрации главе МО "Северный", кандидату на выборы в городской парламент от партии "Новые люди" Юрию Куликову. Иск против претендента подал действующий депутат Заксобрания и кандидат от "Зеленых" Михаил Амосов. Поводом для обращения в суд стал видеоролик в соцсетях Куликова, в котором мундеп использовал музыкальную композицию без указания источника. И Куликов, и Амосов были выдвинуты по одномандатному округу №6. В среду, 5 августа, муниципал опубликовал в соцсетях обращение к председателю Верховного суда с просьбой пересмотреть решение Теризбиркома о регистрации кандидата на выборы в ЗакС.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы также выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах назначены дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру