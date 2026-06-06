Фестиваль в Кронштадте досрочно завершили ради безопасности

Отменен фестиваль "Паруса Кронштадта" в парке "Остров фортов" в Кронштадтском районе Петербурга, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский в соцсетях. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности. Утром 6 июня Петербург подвергся атаке беспилотников.

"В целях обеспечения мер безопасности приняли решение досрочно завершить фестиваль "Паруса Кронштадта", который проходил в парке "Остров фортов", - сообщил вице-губернатор.

Предполагалось, что фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет с 4 по 7 июня. Для посетителей были доступны кинотеатр, фотозоны, студия красоты, лучный тир, кривые зеркала, экскурсии по парку "Остров фортов" и другие развлечения.

Утром в субботу, 6 июня, в Петербурге зафиксировали атаку БПЛА. Режим воздушной опасности длился на протяжении пяти часов. В результате пострадали три человека. Их состояние оценили как легкое. Повреждения объектов инфраструктуры удалось избежать, сообщили в Смольном. Пока действовал режим воздушной опасности, Кронштадт закрыли на въезд и выезд. Также приостановили движение автобусов по некоторым маршрутам. По состоянию на 13:00 движение транспорта в городе восстановлено.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру