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Новости 22 июня 2026, 15:14

Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА в других районах после Кронштадта

фото ЗакС политика Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА в других районах после Кронштадта

Администрация Петербурга не собирается размещать бетонные укрытия в районах города по примеру Кронштадта, сообщила "Фонтанка" 22 июня со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности и правопорядка. Напомним, сооружения установили на нескольких улицах в Кронштадтском районе неделей ранее.

"Установка аналогичных сооружений в других районах города не планируется. Для этих целей обычно используются бомбоубежища, паркинги, станции метро, цокольные этажи зданий", – сообщили журналистам в пресс-службе комитета. 

Массивные бетонные блоки с надписью "Укрытие" появились на улицах Кронштадта 19 июля. Их установили на Якорной площади, на улице Зосимова и возле автобусной остановки на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе.

В июне украинские беспилотники минимум дважды атаковали Петербург: утром 3 июня и утром 6 июня. Из-за угрозы БПЛА власти досрочно завершили фестиваль "Остров фортов".

Константин Леньков / Фото: Администрация Кронштадтского района


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