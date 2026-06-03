Регионы СЗФО представили свои экспозиции на ПМЭФ-2026

На площадке Петербургского международного экономического форума в 2026 году работают стенды пяти регионов Северо-Западного федерального округа. Помимо экспозиции Петербурга, на мероприятии представлены Ленинградская, Вологодская и Новгородская области, а также Республика Коми, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Главным объектом стенда Ленобласти стал маяк с цифровым экраном, который разделяет пространство на две тематические зоны — "Живи" и "Работай". Первая посвящена природным ресурсам региона и городской среде, вторая ориентирована на деловую программу форума. Пространства для переговоров и подписания соглашений выполнены с отсылкой к трем архитектурным памятникам области — Приоратскому дворцу в Гатчине, библиотеке Алвара Аалто в Выборге и Успенскому монастырю в Тихвине.

Вологодская область оформила стенд в красном и белом цветах. Потолок экспозиции венчает объект в виде русского кокошника. Гостям форума раздают конфеты вологодского производства и приглашают посетить накануне открывшийся туристский центр Вологодчины на Невском проспекте.

Новгородская область представила на стенде памятник "Тысячелетие России", сделанный с помощью 3D-печати, под слоганом "Инвестируй в Великое". Также на площадке висит литый колокол и работают цифровые экраны.

Экспозиция Республики Коми сделана с расчетом на баланс между современным стилем, экологическим дизайном и индустриальным минимализмом. Центральным художественным объектом стала традиционная прялка, символизирующая связь технологического развития с культурным наследием. Дополняет оформление эффект северного сияния.

ПМЭФ-2026 проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Ранее ЗАКС.Ру писал о центральном стенде форума — зоне Петербурга. Кроме того, на полях ПМЭФ приехали выступить 28 глав российских регионов.







Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру