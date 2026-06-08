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Новости 8 июня 2026, 20:01

Смольный зафиксировал всплеск вандализма в парках Петербурга

фото ЗакС политика Смольный зафиксировал всплеск вандализма в парках Петербурга

В последнее время городские власти отмечают акты вандализма в парках Петербурга, заявили 8 июня в комитете по благоустройству. К примеру, на территории парка Интернационалистов во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные оторвали кору с четырех ив, вследствие чего деревья погибнут. Сотрудники ведомства подадут заявление в полицию. 

"Акты вандализма или обидные прецеденты исчезновения только что высаженных растений регулярно фиксируются садово-парковыми предприятиями", - заявили в Смольном.

Власти отметили, что в последнее время пропажу цветов обнаружили на проспекте Ветеранов, на Народной улице, в сквере Димитрова, в парке Екатерингоф, на бульваре Красных Зорь и на проспекте Пятилеток.

Как заявили в Смольном, в 2025 году ущерб от кражи и уничтожения растений в парковых зонах превысил миллион рублей. Городские власти призвали горожан бережно относиться растениям в парковых зонах Петербурга, а также не повреждать и не присваивать себе городское имущество.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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