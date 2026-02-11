Суд разрешил продолжить снос ТЦ у метро "Приморская"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил 11 февраля запрет демонтажа торгового комплекса "Макси Сопот" у станции метро "Приморская", сообщил комитет по контролю за имуществом. Ходатайство комитета удовлетворено, снос может быть продолжен.

Обеспечительные меры были введены по заявлению собственника здания Якова Перкаля-Проворного, бывшего депутата МО "Поселок Солнечное". Он оспаривал законность сноса и добился в конце июля 2025 года введения временного запрета на работы до рассмотрения имущественного спора.

"Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего действия обеспечительных мер и удовлетворил ходатайство комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга о снятии временного запрета на демонтаж", - прокомментировали в комитете.

ККИ приступил к сносу четырехэтажного здания в июле 2025 года. В Смольном считают, что ТЦ "Макси Сопот" был построен с нарушением параметров, установленных для участка. Территория предназначалась для размещения временного торгового павильона без права на капитальное строительство. Площадь здания составляет около 600 квадратных метров. Это нарушает постановление городских властей от 2010 года, согласно которому торговый объект рядом со станцией метро не должен превышать 150 "квадратов" и шести метров в высоту.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал об обсуждении ситуации с "Макси Сопотом" на заседании ЗакСа 21 января. По словам депутата Константина Чебыкина, территория павильона выглядит "как после бомбежки". Спикер Александр Бельский интересовался у врио главы ККИ Михаила Сергеева о причинах, помешавших завершить демонтаж ТЦ. Сергеев тогда сослался на обеспечительные меры, введенные судом по ходатайству собственника здания.

Екатерина Гусева / Фото: ККИ