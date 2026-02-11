Беглов проверил капремонт бани в Сестрорецке

Губернатор Александр Беглов 11 февраля провел осмотр первого этапа капитального ремонта банного комплекса на улице Мосина в Сестрорецке, сообщила пресс-служба Смольного. Вместе с ним объект посетили вице-губернатор Кирилл Поляков и глава комитета по промышленной политике Александр Ситов. Это уже восьмой банный комплекс, ремонтируемый в рамках городской программы.

В ходе работ в здании заменили системы тепло- и водоснабжения, инженерные сети, обновили помывочные зоны и раздевалки. По просьбам жителей баню на период ремонта не закрывали.

"Мы провели реконструкцию, заменили коммуникации и при этом сохранили уникальную особенность бани – она по-прежнему топится дровами. Одно из отделений оборудовано сауной. Мы также продолжаем работу по модернизации других городских банных комплексов", – сказал Беглов.

В 2023 году Роспотребнадзор счел состояние бани неудовлетворительным. После этого Поляков осмотрел комплекс и пообещал, что здание приведут в порядок.

В настоящее время работы ведутся или завершаются в 20 банных комплексах города. Заметим, сам губернатор ранее признавался, что "очень любит баню". По его словам, он часто посещал сестрорецкую баню, когда занимал должность главы Курортного района.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный