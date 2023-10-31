Беглов рассказал, что "очень любит баню"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 октября во время обсуждения проекта бюджета на 2024 год рассказал, что любит посещать баню, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вопрос поднял лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, который хотел узнать, планируется ли ремонт городских бань.

- Я хочу сказать, что я тоже очень баню люблю. Недавно буквально жители Курортного района обратились ко мне о том, чтобы отремонтировать баню в Сестрорецке. Старая такая баня, знаменитая. Я тоже туда часто ходил, когда был главой района, - рассказал Беглов.

Глава города подчеркнул важность бань для горожан, что принимают во внимание городские власти. Всего в ближайшие три года в Петербурге планируют восстановить более двух десятков бань.

Напомним, среди увлечений градоначальника также скандинавская ходьба. О том, что он приобрел себе палки для этого вида спорта, Беглов рассказал на встрече с муниципалами в марте. Времени на них у чиновника, правда, не хватает.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру