Гладков переживает из-за замедления Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился 11 февраля к подписчикам с предупреждением о возможных проблемах с информированием жителей в связи с замедлением работы Telegram. Он заявил, что замедление мессенджера может негативно сказаться на донесении оперативной информации до белгородцев, и призвал подписчиков следить за новостями в мессенджере Max.

В своих соцсетях Гладков подчеркнул, что его Telegram-канал служил основным каналом оповещения жителей, прежде всего по вопросам безопасности. "Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас, в случае если обстановка будет ухудшаться", – написал он.

Гладков также призвал подписчиков регистрироваться в Max, чтобы не потерять возможность оперативно получать официальную информацию от властей региона.

Напомним, 10 февраля РКН подтвердил введение ограничений в работе Telegram. Ведомство пояснило, что мессенджер не защищает персональные данные пользователей и не реагирует на действия мошенников, использующих сервис в преступных целях. Ранее Telegram привлекался к административной ответственности – задолженность по предыдущим штрафам достигла почти 30 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: Вячеслав Гладков