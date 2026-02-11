Богомолов попросил снять его с должности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов сообщил 11 февраля о том, что попросил освободить его от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Просьбу он направил министру культуры Ольге Любимовой.

"Попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал Богомолов в своих соцсетях.

О назначении Богомолова сообщила 23 января сама министр Любимова. Это произошло после смерти Игоря Золотовицкого, который возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года.

Вскоре после сообщения о назначении Богомолова группа выпускников обратилась к Любимовой с просьбой отменить решение. При этом они ссылались на то, что принятое решение якобы нарушает традиции преемственности, поскольку предыдущие ректоры были "корневыми мхатовцами". В поддержку обращения выступили ряд артистов. В то же время другие известные личности высказались в поддержку Богомолова.

Андрей Казарлыга / Фото: Ольга Любимова