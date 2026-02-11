Жилком направил в Минстрой законопроект о самовольных перепланировках

Законопроект о выявлении незаконных перепланировок подготовил жилищный комитет, сообщили в ведомстве 11 февраля. Инициатива согласована с петербургским управлением Росреестра и направлена на рассмотрение в Министерство строительства, отметил жилком по итогам совещания с участием вице-губернатора Евгения Разумишкина.

В случае поддержки проекта будет установлен порядок внесения сведений о самовольных перепланировках в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Предполагается, что это исключит продажу жилья с незаконными перепланировками и обезопасит граждан.

"Реализация данной инициативы создаст комплексную систему защиты прав граждан при покупке жилья, повысит прозрачность рынка недвижимости и исключит возможность совершения сделок с объектами, имеющими неустраненные самовольные перепланировки", – отметили в комитете.

По данным Смольного, в 2025 году на рассмотрение поступило 8062 проекта перепланировки и переустройства, из которых согласовали 4408. Также усилился контроль за самовольными работами, которые требуют согласования с комитетом, за исключением косметического ремонта, смены оборудования или отделки. Из запланированных 2257 проверок осмотр провели в 1542 помещениях. В 445 случаях, то есть почти в каждом третьем из них, были выявлены незаконные перепланировки. По всем выявленным нарушениям планируются работы для возвращения помещений к первоначальному облику.

Также в Смольном поручили создать сайт с разъяснениями порядка согласования работ для информирования жителей. Ресурс планируют запустить 15 марта, ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства.

Проблемы с жилищным фондом тревожат петербуржцев не первый год. В августе 2025 года ЗАКС.Ру сообщал об обрушении потолка в доме на Невском проспекте, в котором велись работы по восстановлению помещения после незаконной планировки. В результате происшествия погиб мужчина.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру