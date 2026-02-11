Петербургская полиция выявила более двух тысяч нарушений в работе таксистов

Правоохранители провели серию профилактических мероприятий "Нелегальное такси" для выявления нелегально работающих водителей, сообщает 11 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В ходе проверки полицейские выявили две тысячи административных нарушений, связанных с несоблюдением правил дорожного движения и с ведением бизнеса без лицензии и с нарушениями миграционного законодательства.

Также почти 400 эпизодов напрямую связаны с перевозкой пассажиров без лицензии. Наиболее напряженная ситуация сложилась во Фрунзенском и Приморском районах, где зафиксировано максимальное число нарушений. В результате рейда правоохранители изъяли более 300 автомобилей.

"Несмотря на действующий запрет на привлечение иностранных граждан к работе в такси на основании патентов, некоторые продолжают пытаться обходить требования законодательства: оформляют фиктивные документы, меняют схемы трудоустройства и работают "по договоренности". Однако подобные попытки не остаются без внимания", — прокомментировали в пресс-службе.

Так, проверка выявила 62 случая незаконной работы иностранцев в качестве таксистов. Всех их привлекли к административной ответственности за несоблюдение иностранцами ограничений на определенные виды деятельности (ч. 2 ст. 18.17. КоАП РФ). Помимо этого, полиция составила 82 протокола в отношении иностранных граждан, нарушивших правила въезда и пребывания на территории России.

Отметим, что в декабре 2025 года Беглов продлил до конца 2026 года действие запрета о привлечении мигрантов к работе таксистами и курьерами в Петербурге.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)