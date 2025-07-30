ККИ приостановил демонтаж торгового центра у "Приморской"

Работы по демонтажу торгового центра "Макси Сопот" у станции метро "Приморская" приостановлены в соответствии с решением суда, сообщил 30 июля городской комитет по контролю за имуществом. Днем ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял определение о запрете любых мер по демонтажу объекта.

"Запретить <...> осуществлять любые действия, направленные на освобождение земельного участка", — говорится в определении Арбитражного суда, приложенном к сообщению ККИ.

Заявление о принятии обеспечительных мер подало в суд ЗАО "Союз-Инвест". Согласно данным ЕГРЮЛ, его генеральным директором является Яков Перкаль-Проворный — владелец "Макси Сопота".

Как сообщили в ККИ, в связи с этим комитету и подведомственному ему Центру повышения эффективности использования государственного имущества запрещено сносить объект вплоть до "отмены обеспечительных мер или окончательного решения суда по существу спора". Сейчас наступил период "заморозки", говорится в публикации.

Демонтаж торгового комплекса стартовал неделей ранее. В тот же день стало известно о том, что владелец попросил отложить работы до разработки проекта. В минувшее воскресенье ККИ сообщил о том, что срок работ может быть увеличен из-за противодействия со стороны собственника. Сам торговый центр был построен в начале 2000-х, в 2010 году собственника обязали привести его в соответствие с требуемыми параметрами, однако этого не последовало.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram