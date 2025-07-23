ККИ демонтирует торговый центр у станции метро "Приморская"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом приступили к принудительному демонтажу четырехэтажного торгового центра рядом с метро "Приморская", сообщили 23 июля в пресс-службе ведомства.

Торговый центр площадью 600 квадратных метров был построен на этом месте в начале 2000-х. При этом, как отметили в комитете, участок предоставлялся в аренду для временного павильона, а не капитального строительства. В 2010 году арендатору было предписано привести здание в соответствие с требуемыми параментрами, однако он их не выполнил. В июне 2025 года срок договора аренды истек, однако торговый центр продолжил свою работу.

Теперь сотрудникам ККИ и Центра повышения эффективности использования государственного имущества предстоит снести нелегальный торговый комплекс. А с бывшим арендатором чиновники намереваются судиться за возмещение затрат на демонтаж.

"После завершения работ администрация Василеостровского района благоустроит территорию с учетом интересов жителей", - пообещали в комитете.

кадр из видео ККИ