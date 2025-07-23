Владелец "Макси Сопот" у "Приморской" просит отложить демонтаж ТЦ

Яков Перкаль-Проворный, владелец демонтируемого ТЦ "Макси Сопот", пытается через суд отложить снос его магазина до разработки проекта, сообщила 23 июля "Фонтанка.ру".

Как заявил предприниматель, его здание фактически является объектом капитального строительства и его демонтаж без предварительно разработанного проекта якобы может навредить соседним постройкам. По словам бизнесмена, он уже высказывал свои опасения сотрудникам Смольного. Иск Перкаль-Проворного с требованием отсрочить демонтаж был зарегистрирован в Арбитражном суде 17 июля.

Отметим, Яков Перкаль-Проворный с 2011 по 2015 год был депутатом МО "Поселок Солнечное" от "Единой России". В том же созыве депутатом Солнечного был нынешний спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Сотрудничество с партией Якова Перкаль-Проворного, судя по всему, продолжается. Так, весной 2024 года он упоминался на сайте "Единой России" в числе бизнесменов, подаривших детям из Белгородской области, отдыхавшим в лагере в Зеленогорске, спортивные костюмы во время встречи петербургских депутатов с юными гостями. В 2016 году Якова Перкаль-Проворного наградили почетной грамотой Законодательного собрания Петербурга за общественную и благотворительную деятельность. А 17 июля депутат ЗакСа Александр Ходосок рассказывал в соцсетях, как прошла его встреча с Перкаль-Проворным, в ходе которой они обсудили вопросы бизнес-сообщества.

Напомним, о принудительном демонтаже торгового центра у станции метро "Приморская" в комитете по контролю за имуществом рассказали 23 июля. Как заявили в ведомстве, арендатор мог размещать на участке только небольшой павильон, а не четырехэтажное здание. Кроме того, договор аренды на участок истек в начале июня 2025 года.

фото пресс-службы ККИ