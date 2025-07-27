ККИ пожаловался на противодействие собственника сносу ТЦ у "Приморской"

Срок выполнения работ по демонтажу торгового центра у станции метро "Приморская" может увеличиться из-за постоянных помех со стороны владельца сооружения, заявили 27 июля в петербургском комитете по контролю за имуществом. Речь идет о сносе ТЦ "Макси Сопот", который начался в середине недели.

В настоящее время на объекте вручную демонтируют внешние конструкции и внутренние коммуникации. При этом ККИ направил заявки в уполномоченные органы для следующего этапа работ с возможностью применения тяжелой техники. Как уточнили в комитете, дальнейшие действия должны проводиться в соответствии с утвержденным графиком и нормативными требованиями.

На снос подобных объектов в среднем требуется от двух недель до одного месяца, рассказали в ККИ. При этом там пожаловались на действия владельца ТЦ, который будто бы препятствует сносу.

"Процесс может быть скорректирован в связи с регулярным противодействием со стороны бывшего собственника, который ежедневно присутствует на объекте и создает препятствия для полноценного выполнения работ", — отметили в комитете.

В ККИ добавили, что демонтируемый ТЦ "изначально должен был возводиться как временное сооружение без усиленного фундамента с ограниченным сроком эксплуатации участка", а сами работы ведутся в соответствии с законом и с соблюдением норм безопасности.

Напомним, ТЦ у "Приморской" был построен в начале 2000-х. В 2010 году арендатора обязали привести здание в соответствие с требуемыми параметрами, что не было сделано. О начале сноса постройки стало известно в среду, 23 июля. Позже появилась информация о том, что владелец ТЦ Яков Перкаль-Проворный обратился в суд с тем, чтобы отложить демонтаж постройки.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram