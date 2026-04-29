Экс-главе петербургского ЦУР Никитиной продлили арест

Басманный районный суд Москвы 29 апреля продлил до 17 мая арест спецпредставителю губернатора Петербурга и бывшей главе городского Центра управления регионом Елене Никитиной в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург", передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Никитиной вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). С октября 2025 года она находится под следствием.

Никитину обвинили в хищении денежных средств компании "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" — учредителя телеканала "Санкт-Петербург". По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год она вместе с другими фигурантами дела участвовала в незаконных переводах средств на частный счет по поддельным документам о якобы выполненных работах. Контракты на их выполнение касались оказания услуг об информационном сопровождении деятельности администрации Петербурга. Всего Никитина и остальные фигуранты могли перевести 37,2 млн рублей, утверждает следствие.

Помимо экс-главы петербургского ЦУР, по уголовному делу проходят еще пять фигурантов, среди которых числятся ее супруг Сергей Кожокар, заместитель директора телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Сыров, бывший гендиректор телеканала Борис Петров и блогер Николай Камнев.

По делу также проходит бывший депутат Законодательного собрания Александр Малькевич, руководивший телеканалом с января 2021 года по сентябрь 2023 года. На последнем заседании городского парламента он сложил свои полномочия и отказался от депутатского мандата в связи с уходом в зону специальной военной операции. Камнева и Сырова суд отправил в следственный изолятор, а супруг Никитиной находится под домашним арестом. На Малькевича и Петрова наложен запрет определенных действий.

Никитина заняла должность спецпредставителя губернатора в 2019 году. В период с 2014 по 2016 год она состояла в Молодежной коллегии при губернаторе. Никитина также руководила Благотворительным фондом культуры семьи и детства до 2019 года. ЦУР она возглавила в 2020 году. Новым руководителем Центра управления регионом назначили бывшую сотрудницу АО "Петроцентр" Ксению Гаркавенко.

