Бюджетников в Петербурге попросили помочь жителям Дагестана

Петербургские бюджетники получили письмо с просьбой поддержать финансово или отправить гуманитарную помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, передает 29 апреля "Фонтанка". По данным издания, письмо подписано вице-губернатором Натальей Чечиной.

"Практика проведения аналогичных мероприятий подтверждает значительный вклад государственных учреждений, находящихся в ведении администраций районов," - цитирует издание письмо от Смольного.

Вице-губернатор указала, что жителям Дагестана необходимы одежда, детское питание, медикаменты и электрогенераторы. Также сообщила, что рассылка письма идет в соответствии с поручением главы администрации губернатора, вице-губернатора Валерия Москаленко.

В середине апреля в Петербурге стартовал сбор гумпомощи для дагестанцев, столкнувшихся с масштабным наводнением. Президент Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям помочь региону. Принести гумпомощь можно в специальный центр в Ломоносове или в центры социального обслуживания населения.

Наводнение в Дагестане случилось в конце марта — начале апреля из-за сильных ливней. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. В результате погибли шесть человек. По данным за 28 апреля, паводки повредили около семи тысяч домов в регионе.

Дарья Нехорошева