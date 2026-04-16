Из Петербурга в Дагестан доставят гумпомощь

В Петербурге стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от масштабного наводнения, сообщили в пресс-службе Смольного 16 апреля. Сейчас республика нуждается в электрогенераторах, стройматериалах, продуктах, одежде, бутилированной питьевой воде и медикаментах.

"Ленинградцы-петербуржцы отличаются отзывчивостью и готовностью поддержать тех, кому сейчас тяжело. Уверен, что жители Северной столицы, наши предприятия и организации активно присоединятся к сбору гуманитарной помощи," - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Президент Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям помочь жителям Дагестана. Также поддержать регион просил руководитель представительства республики в Петербурге Гасан Гасанов.

Сбор гумпомощи среди юридических лиц проведут в "Центре международных гуманитарных связей" в Ломоносове. Также петербуржцы могут транспортом отправить вещи в этот центр. Еще у горожан есть возможность принести гумпомощь в центры социального обслуживания населения, которые работают во всех районах Петербурга.

Наводнение в Дагестане произошло в конце марта-начале апреля из-за обильных ливней. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Затопило более двух тысяч домов. Также под водой оказались дороги и электроподстанции. Шесть человек погибли, более 15 тысяч граждан пострадали. Это наводнение считается одним из сильнейших в регионе за последние 100 лет.

Дарья Нехорошева / Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан