Беглов провел совет по культуре в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 марта провел заседание совета по культуре и искусству, сообщили в Смольном. Глава города обсудил с участниками собрания план предстоящих мероприятий в рамках программы объявленного Александром Бегловым "Года петербургской культуры". По словам Беглова, на развитие учреждений культуры, допобразования и поддержку объектов материального и духовного наследия в городе планируют направить около 35 млрд рублей. В программу года включено порядка 150 мероприятий - выставок, фестивалей, концертов и театральных постановок. Торжественное открытие запланировано на 25 марта, День работника культуры. Мероприятие пройдет в БКЗ "Октябрьский".

"Впереди у нас насыщенный Год петербургской культуры. Уверен, совместными силами мы сделаем его ярким, запоминающимся, по-настоящему петербургским", - передает Смольный слова Беглова.

Заседание прошло в новом концертном зале Музыкального театра имени Федора Шаляпина на Английской набережной. С докладами выступили вице-губернатор Борис Пиотровский и председатель комитета по культуре Федор Болтин. В обсуждении также участвовали депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководители петербургских театров, музеев и представители культурного сообщества города.

Во время заседания совета участники обсудили состояние музейных фондов города. Губернатор поручил комитету по культуре и комитету финансов увеличить поддержку реставрационных работ и рассмотреть возможность введения в городском бюджете отдельной целевой строки для восстановления музейных предметов.

Отдельно обсуждалось развитие культурных связей Петербурга с Мариуполем. Беглов поддержал предложение Мельниковой активизировать сотрудничество с городом- побратимом в культурной сфере и отметил, что Северная столица уже начала расширять поддержку Мариуполю в этой области. В качестве примера Беглов привел восстановление драматического театра Мариуполя.

Беглов предложил объявить 2026 год Годом петербургской культуры во время прямой линии в декабре прошлого года. После cпикер Законодательного собрания Александр Бельский поддержал идею главы города.

