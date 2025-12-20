ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
20 декабря 2025

Беглов, Бельский и Дед Мороз зажгли елку на Дворцовой площади

 

Вечером 20 декабря на Дворцовой площади губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский и Дед Мороз из Великого Устюга зажгли главную городскую ель. 

"Мы вместе начинаем праздновать Новый год на красивейшей площади мира – на Дворцовой. Мы ярко украсили её. Здесь поставлена главная ёлка нашего города", – цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Высота новогодней елки на главной городской площади составляет 30 метров. 120-летнее дерево срубили в Ломоносовском районе Ленинградской области. Оно украшено в ретростиле.

Ранее ЗАКС.Ру просил депутатов Законодательного собрания Петербурга дать несколько советов о том, как лучше встречать Новый год.

Константин Леньков


