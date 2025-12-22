Минобрнауки сократит около 45 тысяч платных мест в вузах

Около 45 тысяч платных учебных мест в российских вузах могут быть сокращены в 2026-2027 учебном году, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью "России 24". Мера коснется 40 учебных направлений, в первую очередь в негосударственных вузах.

"Будет сокращено порядка 45 тысяч мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13 % всех платных мест", — передает слова Фалькова "Интерфакс".

В негосударственных вузах под сокращение пойдут почти 20 % платных мест, заявил министр. Среди направлений, которых это коснется, он упомянул экономику, менеджмент, государственное муниципальное управление и юриспруденция. "Мы понимали, что такого количества специалистов рынку труда не нужно", — добавил он.

По словам Фалькова, в последние три года популярностью у абитуриентов пользуются инженерно-технические специальности и направления. В частности, он назвал машиностроение самой популярной программой подготовки в текущем году на основании конкурса на бюджетные места в вузах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру