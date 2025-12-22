Петербург удержал второе место по социальному и экономическому развитию регионов

По итогам 2025 года Петербург сохранил за собой второе место в итоговом рейтинге российских регионов по социальному и экономическому развитию, представленном РИА "Новости". Как и в 2024 году, первое место досталось Москве, а третье — Московской области.

Итоговый рейтинг подготовили на основе ранее выпущенных информагентством исследований, касающихся основных сфер социального и экономического развития субъектов страны за 2025 год. В расчет брались рейтинги по качеству жизни, по рынку труда, по материальному благополучию жителей, по научно-технологическому развитию, по приверженности населения здоровому образу жизни, а также рейтинг социально-экономического положения. На их основе для каждого региона рассчитывался результирующий балл, который и определял местов в списке.

По итогам года Москва получила 86,81 балла из 100 возможных. Петербургу насчитали 85 баллов, а Подмосковью — 81,88 балла. В пятерке лидеров также оказались Татарстан (78,16 балла) и Свердловская область (70,64 балла). Ленинградская область заняла 16-е место, набрав 65,17 балла.

Последнее место в рейтинге досталось Ингушетии (25,78 балла). Выше ее разместились Тыва (27,33 балла) и Еврейская автономная область (32,65 балла).

Ранее сообщалось, что по итогам III квартала 2025 года Петербург занял седьмое место в рейтинге регионов по доходам населения. Среднедушевые доходы горожан составили 100,2 тысячи рублей в месяц.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру