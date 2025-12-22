Генерал-лейтенант Сарваров погиб при взрыве автомобиля в Москве

При взрыве легкового автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров, рассказали 22 декабря в Следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, утром в понедельник на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, закрепленное на днище легковой машины. Находившийся внутри Сарваров скончался от полученных травм.

"Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении СК.

Расследованием уголовного дела занимаются опытные следователи-криминалисты центрального аппарата Следкома. Для установления картины происшествия назначат различные экспертизы, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую.

Сарваров погиб в возрасте 56 лет. В 1990-х годах участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и в контртеррористической операции в Чечне. В 2008 году окончил Военную академию Генштаба, в 2015-2016 годах занимался организацией и проведением операции в Сирии. С 2016 года занимал пост начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет