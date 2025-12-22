Заместитель военного прокурора Петербурга задержан по делу о взятке

В Петербурге по делу о взятке задержан заместитель военного прокурора городского гарнизона Ильшат Купкенов, сообщил 22 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда в Москве. Задержанного доставили в столицу, следствие ходатайствует о его аресте.

"В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили информагентству в пресс-службе суда.

Как уточнила "Фонтанка", Купкенову вменяют получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

В конце октября по делу о превышении должностных полномочий был задержан теперь уже бывший прокурор Кингисеппа Андрей Стрельников. Следствие считает, что он слишком много времени тратил на утверждение обвинительных заключений, что могло привести к просрочкам.

Андрей Казарлыга / Фото: Уполномоченный по правам человека в Петербурге