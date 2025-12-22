Беглов подписал закон о губернаторской зарплате

Губернатор Александр Беглов подписал закон об изменении правил начисления заработной платы главе города, документ появился на сайте Смольного 22 декабря. Согласно норме, с начала 2026 года градоначальник будет получать зарплату из федерального бюджета, а ее величина будет соответствовать размеру выплат, положенных заместителю председателя правительства России.

По новым правилам, губернатору будет доступно ежемесячное денежное вознаграждение, а также ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение. Сам закон принят в соответствии с указом президента Владимира Путина об изменении порядка оплаты труда глав регионов, опубликованным в апреле. Теперь зарплата будет поступать губернаторам из федерального бюджета, а распределением средств будет заведовать управление делами президента.

Подписанный закон был принят на последнем в 2025 году заседании Законодательного собрания Петербурга, которое состоялось 17 декабря. Как сообщили позднее ЗАКС.Ру в комитете финансов, средства, изначально заложенные в городском бюджете на оплату труда губернатора в 2026 году, могут быть перераспределены на иные цели. Это может произойти в ходе корректировки бюджета в дальнейшем.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру