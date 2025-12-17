ЗакС принял закон о новом порядке выплаты зарплаты губернатора Петербурга

Депутаты Заксобрания 17 декабря в третьем, окончательном чтении приняли закон о приравнивании зарплаты губернатора Петербурга к зарплате заместителя председателя правительства России, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание главе города Александру Беглову.

Теперь денежное вознаграждение губернатору будут выплачивать из средств федерального бюджета. Новый порядок начнет действовать с 1 января 2026 года. Изменения связаны с указом президента Владимира Путина от апреля 2025 года, посвященным зарплатам глав субъектов России. Теперь деньгами губернаторов будет заниматься управление делами президента, а не региональные власти.

Ранее в этот день депутаты парламента поддержали поправки в Устав Петербурга, которые также связаны с порядком выплат высшему должностному лицу региона.

По словам депутата Дениса Четырбока, после принятия закона город сможет сэкономить часть средств, которые предназначались для выплат губернатору. В беседе с ЗАКС.Ру он предположил, что перераспределить средства городского бюджета получится в рамках корректировки осенью 2026 года.

Законопроект о уравнении денежного вознаграждения для губернатора с зарплатой вице-премьера внес в парламент сам Беглов в начале декабря.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру