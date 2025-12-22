ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22 декабря 2025, 17:29

Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона

фото ЗакС политика Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона

Заместитель военного прокурора Петербургского гарнизона Ильшат Купкенов отправлен 22 декабря под стражу, сообщил ТАСС. Соответствующее решение вынес 235-й гарнизонный военный суд в Москве в рамках дела о превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

"Суд удовлетворил ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили информагентству в пресс-службе суда.

Как уточнила "Фонтанка", под арестом Купкенов будет находиться по меньшей мере до 17 февраля 2026 года. Фигурант имеет статус подозреваемого. Сумма взятки, получение которой ему вменяется, не раскрывается.

О задержании Купкенова стало известно днем 22 декабря. Зампрокурора был доставлен из Петербурга в Москву.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама