Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона

Заместитель военного прокурора Петербургского гарнизона Ильшат Купкенов отправлен 22 декабря под стражу, сообщил ТАСС. Соответствующее решение вынес 235-й гарнизонный военный суд в Москве в рамках дела о превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

"Суд удовлетворил ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили информагентству в пресс-службе суда.

Как уточнила "Фонтанка", под арестом Купкенов будет находиться по меньшей мере до 17 февраля 2026 года. Фигурант имеет статус подозреваемого. Сумма взятки, получение которой ему вменяется, не раскрывается.

О задержании Купкенова стало известно днем 22 декабря. Зампрокурора был доставлен из Петербурга в Москву.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру