Мишустин подписал распоряжение об отставке Барщевского

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Барщевского от должности полномочного представителя правительства России в Верховном и Конституционном судах с 26 декабря. Барщевский уходит в отставку в связи с выходом на пенсию. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 22 декабря.

О своем скором уходе с поста Барщевский сообщил на заседании Конституционного суда 18 декабря. В субботу, 27 декабря, он отметит 70-летие, предельный возраст нахождения на государственной службе. В беседе с журналистами Барщевский заявил, что после выхода на пенсию собирается уйти в адвокатскую деятельность. Кроме того, он занимается развитием театра "Неформат".

Барщевский занимал пост полпреда правительства в высших судебных инстанциях с 2001 года. Является заслуженным юристом Российской Федерации.

Константин Леньков