Барщевский сообщил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил 18 декабря об уходе с занимаемой должности. Заявление прозвучало на заседании КС.

"Я перед вами выступаю в последний раз. <...> Спасибо за это время, и дай вам бог", — цитирует слова Барщевского "Интерфакс".

В своей прощальной речи Барщевский отметил, что был согласен не со всеми решениями, принимаемыми Конституционным судом. В то же время позиция правительства и КС совпадала "по всем определяющим жизнь страны делам". Также он выразил сожаление в связи с тем, что КС перестал публиковать особые мнения судей. В ответ председатель КС Валерий Зорькин заявил, что отказ от публикации особых мнений связан с решением законодателей.

В беседе с РБК Барщевский уточнил, что уходит с занимаемого поста в связи с предстоящим достижением предельного возраста на госслужбе. Кроме того, он отметил, что занимается театром "Неформат", а совмещать театральную деятельность с государственной должностью ему представляется затруднительным. После увольнения он намерен вернуться к адвокатской деятельности.

"По закону о госслужбе предельный возраст 70 лет. Вот мне 27 декабря должно исполниться 70, поэтому с 26 декабря я покидаю эту должность и возвращаюсь обратно к адвокатской деятельности", — рассказал он.

Барщевский занимал должность полпреда правительства в КС с 2001 года. Он имеет степень доктора юридических наук и звание заслуженного юриста РФ. Телезрителям он во многом известен благодаря передаче "Что? Где? Когда?", в которой он следил за соблюдением правил игры и некоторое время был ее "хранителем традиций".

Андрей Казарлыга