Главе петербургского ЦУР Никитиной продлили арест

Басманный суд Москвы продлил на 1 месяц и 14 суток срок содержания под стражей спецпредставителя губернатора Петербурга и главы городского Центра управления регионом Елены Никитиной, сообщила 18 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Петербурженке вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Никитину обвиняют в хищении денежных средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которое выступает учредителем телеканала "Санкт-Петербург". По версии следствия, деньги переводились на частный счет по фиктивным документам о будто бы выполненных работах по оказанию услуг в рамках заключенного контракта. Всего речь идет о 37,2 млн рублей.

О возбуждении уголовного дела стало известно в октябре. Помимо Никитиной, в списке фигурантов также числятся ее супруг Сергей Кожокар, замдиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Сыров, бывший гендиректор телеканала Борис Петров, блогер Николай Камнев и депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич, который в 2021-2023 годах возглавлял телеканал. Суд отправил в СИЗО Никитину, Камнева и Сырова, Кожокару назначили домашний арест. Малькевич и Петров находятся под запретом определенных действий.

