Смольный сможет потратить деньги на зарплату Беглова на другие нужды в 2026 году

Средства, заложенные в бюджет Петербурга на 2026 год на оплату работы губернатора Александра Беглова, могут быть перераспределены на другие направления, сообщили ЗАКС.Ру в комитете финансов. С 1 января глава Петербурга будет получать денежное вознаграждение из федерального бюджета. В комфине допускают, что заложенные на эти цели деньги из бюджета Петербурга могут направить на приоритетные направления либо вернуть в городскую казну.

"После подписания указанного закона губернатором Санкт-Петербурга расходы, предусмотренные бюджетом Санкт-Петербурга на оплату труда губернатора Санкт-Петербурга, в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга 2026 года могут быть перераспределены администрацией губернатора Санкт-Петербурга на приоритетные направления, либо возвращены в бюджет Санкт-Петербурга при корректировке бюджета в 2026 году", - сообщили ЗАКС.Ру в комитете финансов.

Причиной перераспределения средств стал закон, принятый городским парламентом 17 декабря. В соответствии с указом президента теперь главы российских субъектов будут получать столько же, сколько получает заместитель председателя правительства РФ. Начисление зарплаты губернаторам будет входить в зону ответственности управления делами президента.

Депутат Заксобрания Алексей Зинчук во время обсуждения законопроекта выходил к трибуне и отдельно отмечал, что документ подготовлен в связи с указом президента. Отдельно проговорить этот момент он решил после обсуждений в социальных сетях о том, что ЗакС якобы хочет повысить зарплату губернатора.

– Это значит, что городской бюджет сэкономит денежные средства на содержание губернатора. Эти денежные средства будут направлены на другие цели по улучшению жизни наших горожан. Раз федеральный бюджет способен содержать губернатора Санкт-Петербурга, снизятся расходы региона, то это, наоборот, очень хорошо, – заявлял Зинчук 10 декабря.

Президент Владимир Путин подписал указ о новом порядке выплат главам регионов в апреле 2025 года. До принятия закона размер и порядок выплат губернатору Петербурга определял городской закон.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру