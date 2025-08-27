Цивилёв предложил штрафовать агрегаторов такси за нелегальных водителей

Глава транспортной комиссии Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв попросил вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина разъяснить, как будут проверять исполнение постановления о временном запрете на привлечение иностранцев к работе в такси, сообщил сам парламентарий в своем Telegram-канале 27 августа. Депутат предложил рассмотреть возможность введения ответственности для компаний, которые допустили до работы нелегалов.

По словам Цивилёва, многие иностранные граждане трудятся в России без патентов и разрешений на работу. По мнению депутата, есть обоснованные опасения, что заинтересованные лица будут искать пути обхода введенных ограничений.

В связи с этим он поинтересовался у Княгинина, кто и как будет осуществлять контроль за исполнением постановления, а также будут ли проверяться ИП и компании, нанимающие иностранцев. Депутат также попросил вице-губернатора разъяснить, какие нормы КоАП РФ будут применяться к нарушителям запрета.

Кроме того, Цивилёв предложил рассмотреть возможность изменения законодательства для введения штрафов для юрлиц-нарушителей, а также разработать четкие методические рекомендации в соответствии с новыми правилами. Наконец, депутат попросил Княгинина оценить целесообразность подготовки предложений о дополнении КоАП РФ нормами, закрепляющими ответственность агрегаторов за трудоустройство водителей, не имеющих на то права в соответствии с региональными законами.

Напомним, ограничения для иностранцев на работу в такси были введены в Петербурге в конце июля. Через две недели мигрантам запретили также работать в курьерских службах. Как сообщили в городском комитете по труду, в 2024 году количество выданных патентов на работу в такси и доставке составило порядка 5% от общего числа предоставленных разрешений. При этом там подчеркнули, что многие работодатели нанимали иностранцев и с другими патентами, например, в качестве подсобных рабочих.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру