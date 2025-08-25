В Смольном назвали число мигрантов, которые работали в такси и доставке по патенту

По данным петербургского комитета по труду, количество выданных в 2024 году патентов на работу в такси и курьерских службах составляет порядка 5% от общего числа предоставленных разрешений, сообщила 25 августа "Фонтанка.ру". Однако число иностранцев, трудившихся в этих сферах по другим патентам, неизвестно.

Как рассказала изданию запред комитета по труду Татьяна Морозкова, всего в 2024 году в городе было выдано чуть более 200 тысяч патентов. Из них разрешения на работу в такси составляли 1,6% (около 3,2 тысяч штук), а на работу в службах доставки – 3,4% (порядка 6,8 тысяч штук). Таким образом, всего патенты на работу в этих сферах в 2024 году получили около 10 тысяч человек.

"Но мы понимаем, что таксисты и курьеры работают и по другим патентам — как подсобные рабочие. И работодатели их берут по другим патентам", - подчеркнула Морозкова.

Несмотря на это, по ее словам, введённые ранее запрет не окажут большого влияния на экономику Петербурга.

Напомним, ограничения для иностранцев на работу в такси были введены в Петербурге в конце июля. Через две недели мигрантам запретили также работать в курьерских службах. После этого в "Яндексе" сообщили о возможном увеличении стоимости на доставку более чем в два раза. По словам представителя компании, введенные Смольным ограничения приведут к уходу работников в теневую сферу и усугублению нынешнего дефицита кадров.

