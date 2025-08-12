ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12 августа 2025, 14:21

В Яндексе допускают двукратный рост цен из-за запрета мигрантам работать курьерами

фото ЗакС политика В Яндексе допускают двукратный рост цен из-за запрета мигрантам работать курьерами

После введения запрета на работу мигрантов в курьерских сервисах в Петербурге стоимость на доставку может увеличиться более чем в два раза, рассказали в пресс-службе компании "Яндекс" агентству "Интерфакс". В организации предположили, что принятые в Смольном правила могут спровоцировать уход работников в теневую сферу и усугубить нынешний дефицит кадров. 

"В Петербурге уже сейчас не хватает водителей такси и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. После вступления в силу запрета на работу по патентам дефицит исполнителей в этих двух отраслях увеличится до 40 тыс. человек. Это может спровоцировать рост цен на такси в 10-15%, а на доставку - более чем в два раза", - рассказали в "Яндексе" агентству "Интерфакс". 

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 августа подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать курьерами. Петербургские компании не смогут нанимать на работу иностранцев в качестве доставщиков, которые работают на основании патента. В администрации города заявили, что мигранты составляют "незначительную долю" от общего числа работников в этой сфере. 

Ранее Беглов также запретил бизнесу нанимать иностранцев для работы в такси. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама