Депутату Малькевичу вменяют мошенничество в особо крупном размере

Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Малькевичу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает РБК со ссылкой пресс-службу суда. Ходатайство следствия уже зарегистрировано, для депутата будут просить запрет определенных действий.

Поводом для уголовного дела стали договоры на оказание услуг по информационному сопровождению, заключенные АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" с частным фондом. Малькевич возглавлял ГАТР с января 2021 года по сентябрь 2023 года. Организации принадлежит городской телеканал "Санкт-Петербург". По данным Следственного комитета, в 2020-2021 годах руководство компании перевело фонду средства в размере 37,2 млн рублей по фиктивным документам о якобы выполненных в полном объеме обязательствах. Позже участники группы перевели деньги подконтрольным организациям и предпринимателям для обналичивания.

Всего обвинения предъявлены пятерым фигурантам. Кроме Малькевича, по делу проходят глава петербургского ЦУР Елена Никитина и ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев и заместитель генерального директора по экономике и финансам телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Сыров.

Малькевич стал третьим депутатом в седьмом созыве (2021-2026) Заксобрания Петербурга, в отношении которого возбудили уголовное дело. Ранее обвинения предъявили Елене Раховой за трудоустройство "мертвых душ", а также Олегу Милюте за получение взятки. Все трое представляли партию "Единая Россия". Малькевич стал депутатом Заксобрания лишь год назад, получив мандат по итогам довыборов в 2024 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру