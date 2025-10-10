Детям участников СВО упростят поступление в кадетские классы

В Петербурге планируют предоставить преимущественное право зачисления в кадетские классы детям участников СВО, военнослужащих и силовиков, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания ряд членов фракции "Единая Россия" 8 октября. О поддержке инициативы заявил в пятницу спикер ЗакСа Александр Бельский.

Поправки вносятся в закон Петербурга о кадетском образовании. Авторы проекта предлагают уточнить правила приема в кадетские классы в школах в соответствии с федеральным законом "Об образовании". Согласно документу, правом преимущественного зачисления в кадетские классы обладают, в том числе, дети-сироты и дети без попечения родителей, дети контрактников и дети сотрудников различных силовых структур.

О полной поддержке законопроекта заявил спикер Бельский. Он отозвался об инициативе как о "еще одном, действительно важном и своевременном, шаге по совершенствованию городского законодательства о кадетском образовании", передает пресс-служба ЗакСа.

— Вполне логично и справедливо будет предоставить преференции для зачисления в такие классы детям защитников нашего Отечества: участников СВО, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств — действующих, ветеранов и, конечно, тех, кто отдал свою жизнь за Родину, — отозвался Бельский.

Закон о кадетском образовании был принят в Петербурге в апреле 2021 года. На рассмотрение городского парламента он поступил еще за два года до этого.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру