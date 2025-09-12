ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 сентября 2025, 20:16

Колокольцев поучаствовал в открытии мемориальной плиты министру МВД Ланскому

На Смоленском кладбище в Петербурге 12 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемориальной плиты министру внутренних дел Российской империи Сергею Ланскому. В мероприятии принял участие глава ведомства Владимир Колокольцев и начальник петербургского Главка Роман Плугин. Ланской возглавлял МВД с 1855 по 1861 год. 

"[Ланской] вошел в историю как один из деятельных разработчиков крестьянской реформы на посту Министра внутренних дел. В отмене крепостного права Сергей Степанович видел главную задачу своих трудов. В то же время многое делал для развития вверенного Министерства", - приводят слова Колокольцева в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

После литии Колокольцев и другие участники церемонии спустились в крипту храма Смоленской иконы Божией Матери и возложили венок и цветы к месту захоронения Ланского. Длительное время информация о месте захоронения государственного деятеля была утрачена — специалистам пришлось изучить архивные документы для устранения этого пробела. Позже в крипте провели реставрационные работы. Надгробие также было восстановлено.

Константин Леньков / Кадр из видео ГУ МВД


