Кремль не стал раскрывать подробности встречи Путина с Бегловым

На сайте Кремля не стали публиковать сведения о встрече президента Владимира Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым 12 сентября. Обычно на официальных ресурсах главы государства размещается стенограмма беседы. Короткую сводку о разговоре Беглова с президентам опубликовала пресс-служба администрации губернатора.

В сообщении Смольного говорится, что Беглов рассказал Путину о своей недавней поездке в Ташкент, где достиг договоренностей о взаимном сотрудничестве в сфере экономики, здравоохранения и других отраслях. Еще губернатор доложил, как встречался с блокадниками, проживающими в Узбекистане, и поблагодарил президента за поддержку городских мегапроектов и "неизменное внимание к Петербургу".

Ни Кремль, ни Смольный не опубликовал фотографии со встречи. Ранее о состоявшейся беседе сообщил информационным агентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин посетил Северную столицу для участия в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Константин Леньков / Фото: Кремль