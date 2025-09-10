Беглов встретился с президентом Узбекистана

Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 сентября в ходе своего визита в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Беседа была посвящена узбекско-российскому сотрудничеству в экономической и культурной сферах. Вместе с губернатором на встрече с главой республики присутстовали вице-губернатор Николай Линченко, курирующий строительный блок, а также член правительства Петербурга, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

"Ваше личное участие играет ключевую роль в укреплении партнерства наших стран. Новый импульс отношениям дали исторический визит президента России в Узбекистан и организованный вами Форум регионов России и Узбекистана. Делегация Петербурга принимала участие в его работе. Как отметил наш президент Владимир Путин, тесные дружественные отношения России и Узбекистана находятся на подъёме. В обеих странах свято чтут подвиг старшего поколения", – цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что во время встречи стороны отметили рост показателей взаимного товарооборота на уровне регионов. По итогам прошлого года экспорт и импорт увеличились на 20%. В администрации Петербурга сообщили, что товарооборот между Петербургом и Узбекистаном вырос на 19% и составил 600 млн долларов. Глава Северной столицы уверен, что к 2030 году объем товарооборота между Петербургом и Узбекистаном должен достигнуть одного миллиарда долларов.

Ранее в ходе визита в Ташкент губернатор Беглов подписал с мэром столицы республики Шавкатом Умурзаковым обновленное соглашение о сотрудничестве. В "дорожной карте" упоминается 23 направления взаимодействия, среди которых металлургия, приборостроение, дорожное строительство, фармацевтика и здравоохранение, пищевая отрасль, сельское хозяйство, логистика и другие сферы.

Визит петербургской делегации в Ташкент продлился два дня. За это время Беглов встретился с блокадниками, проживающими в Узбекистане, и принял участие в открытии памятника "Ленинградской монумент".

