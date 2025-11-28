Историческое здание Главпочтамта выставили на торги за 1,2 млрд рублей

АО "Почта России" выставило на торги Российского аукционного дома имущественный комплекс Главпочтамта на Почтамтской улице, 9, следует из карточки лота, на которую 28 ноября обратил внимание "Деловой Петербург". Площадь исторического здания составляет 13,7 тысячи кв. м, земельного участка — 7,4 тысячи кв. м. Сейчас здание не эксплуатируется.

Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей без учета НДС, шаг аукциона — 14 млн рублей. Прием заявок стартовал 27 ноября 2025 года и продлится до 12 января 2026 года. Аукцион назначен на 16 января 2026 года.

В сопроводительной документации указано, что здание относится к объектам культурного наследия федерального значения. Постройка находится в хорошем состоянии. Объект предлагается использовать в формате многофункционального проекта с размещением гостиничных, офисных и общественно-деловых пространств, а также площадок для выставок и других культурных мероприятий. Здание "Почтового стана" было построено в 1782–1789 годах по заказу фаворита Екатерины II — князя Александра Безбородко. Проект разработал архитектор Николай Львов.

В 2018 году руководство "Почты России" обсуждало с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко возможную реконструкцию здания. Стороны предполагали, что на этом месте можно создать современное общественное пространство. Для этого одна из московских компаний подготовила проектную документацию. Однако проект преобразования исторической постройки не согласовал КГИОП. После "Почта России" создала рабочую группу для определения дальнейшей судьбы объекта.

Ранее "Почта России" выставила на торги земельный участок площадью 4,5 тысячи кв. м. с одноэтажным историческим зданием площадью 2,8 тысячи квадратных метров рядом с Балтийским вокзалом, на набережной Обводного канала. Начальная стоимость лота составляла 119 млн рублей. Его приобрела компания "Оптима" за 173,7 млн рублей.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный